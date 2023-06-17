«Как у батарейки с двумя плюсами – минуса ни одного»: Пригожин о подписании контракта между добровольческими отрядами и МО РФ

Подписание добровольцами контракта с Министерством обороны России имеет свои преимущества. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пресс-служба основателя «оркестра» получила запрос от редакции издания «Правда.ру». Журналисты попросили его рассказать о последствиях подписания контракта с Министерством обороны России. В ответ Евгений Пригожин заявил, что видит в этом «одни плюсы». По его словам, подписавшие договор получат самые ответственные, самые жесткие участки фронта, где смогут себя проявить без поддержки танков и артиллерии. Кроме того, их командиров заменят «грамотными лейтенантами».
«Из подписания контракта я вижу одни плюсы. Как у батарейки с двумя плюсами – минуса ни одного. Берешь батарейку с двумя плюсами, подсоединяешь к лампочке, и лампочка, по-русски называется, не стоит», — приводит слова Пригожина пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее прокомментировал видеозапись, на которой он рассказывает о попытке передать контракт с министерством обороны в само ведомство. Пригожин отказался раскрывать все нюансы документа и заявил, что ведомство «само сольет его» в ближайшее время.