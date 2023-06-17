Роспотребнадзор заявил, что пробы воды в западном Крыму после прорыва Каховской ГЭС остались в норме

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали пробы воды, взятой в западном Крыму после прорыва Каховской гидроэлектростанции. По словам представителей ведомства, отклонений от нормы не обнаружено.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что экспертами была проанализирована морская вода. По ее словам, на сегодняшний день нет никаких рисков отклонения качества воды от нормы, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора активно следят за состоянием воды после прорыва Каховской ГЭС. В частности сотрудники ведомства анализируют состояние донных отложений.