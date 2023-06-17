Роспотребнадзор заявил, что пробы воды в западном Крыму после прорыва Каховской ГЭС остались в норме

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что экспертами была проанализирована морская вода. По ее словам, на сегодняшний день нет никаких рисков отклонения качества воды от нормы, сообщает РИА Новости.