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«Зенит» опроверг слухи об уходе Андрея Аршавина

Спорт
«Зенит» опроверг слухи об уходе Андрея Аршавина

Представители петербургского «Зенита» отреагировали на слухи об уходе Андрея Аршавина.

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин не собирается покидать занимаемую должность 1 июля. Об этом журналистам «Матч ТВ» сообщили в петербургском клубе. Сам Аршавин пока никак не комментировал информацию о своем уходе.

Экс-капитан сборной России по футболу выступал за «Зенит» на протяжении большей части своей карьеры. С 2019 года Аршавин, который является воспитанником петербургского клуба, работает в структуре «Зенита».

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