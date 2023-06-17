«Зенит» опроверг слухи об уходе Андрея Аршавина

Представители петербургского «Зенита» отреагировали на слухи об уходе Андрея Аршавина.
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин не собирается покидать занимаемую должность 1 июля. Об этом журналистам «Матч ТВ» сообщили в петербургском клубе. Сам Аршавин пока никак не комментировал информацию о своем уходе.
Экс-капитан сборной России по футболу выступал за «Зенит» на протяжении большей части своей карьеры. С 2019 года Аршавин, который является воспитанником петербургского клуба, работает в структуре «Зенита».