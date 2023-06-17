Глава парламента Крыма Константинов: Киев хочет разговаривать с Москвой на условиях США

Украина заинтересована в том, чтобы вести переговоры с Россией на условиях Соединенных Штатов. Этого Киев и пытается добиться при помощи своего контрнаступления, уверен глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По словам политика, ВСУ не имеют возможности «освободить» полуостров или «вернуть контроль» над Донбассом. На это у боевиков попросту не хватит сил и ресурсов, пояснил собеседник РИА Новости.
«Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — добавил Константинов.
Украинские войска заметно активизировались на Запорожском фронте после 4 июня. Впрочем, подразделениям ВСУ пока не удалось достичь успехов в рамках наступления.