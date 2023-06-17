Украинские власти попросят 400 млрд долларов на превращение страны в европейский энергохаб

Украина собирается представить план превращения страны в европейский энергетический хаб до 2050 года за 400 миллиардов долларов в Лондоне. Об этом сообщает Forbes.ua.
Так, к 2050 году Украина должна стать энергохабом Европы. Выработка электричества должна вырасти в семь раз, газодобыча — в четыре раза, добыча нефти — более чем в шесть раз.
В издании отметили, что украинское правительство хочет добиться этого благодаря использованию малых модульных реакторов, а также замене угольных ТЭЦ на работающие на голубом топливе и биометане. К тому же Украина планирует заменить 69 ГВт электролизеры для производства водорода.