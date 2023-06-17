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Американский аналитик Макговерн: Вашингтон хочет «убрать» Зеленского из-за неудач ВСУ

Политика
Американский аналитик Макговерн: Вашингтон хочет «убрать» Зеленского из-за неудач ВСУ

Недовольство работой президента Украины Владимира Зеленского подтолкнуло Вашингтон к мысли о необходимости «убрать» политика. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн.

По словам отставного офицера, об этом свидетельствуют попытки Соединенных Штатов обвинить Киев в подрыве «Северных потоков», а также заявления о полной оснащенности ВСУ западным оружием. Неудачи украинских боевиков на фронте Белый дом повесит именно на Зеленского, считает аналитик.

«Становится все более очевидным, что у него нет ни малейшего шанса одержать победу над русскими», — отметил Макговерн.

Экс-сотрудник ЦРУ допустил, что Белый дом рассматривает разные варианты в этой ситуации. Так, Зеленскому могут дать шанс «соскочить» с поста президента Украины и исчезнуть из поля зрения.

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