По словам отставного офицера, об этом свидетельствуют попытки Соединенных Штатов обвинить Киев в подрыве «Северных потоков», а также заявления о полной оснащенности ВСУ западным оружием. Неудачи украинских боевиков на фронте Белый дом повесит именно на Зеленского, считает аналитик.