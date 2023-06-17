Недовольство работой президента Украины Владимира Зеленского подтолкнуло Вашингтон к мысли о необходимости «убрать» политика. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн.
По словам отставного офицера, об этом свидетельствуют попытки Соединенных Штатов обвинить Киев в подрыве «Северных потоков», а также заявления о полной оснащенности ВСУ западным оружием. Неудачи украинских боевиков на фронте Белый дом повесит именно на Зеленского, считает аналитик.
«Становится все более очевидным, что у него нет ни малейшего шанса одержать победу над русскими», — отметил Макговерн.
Экс-сотрудник ЦРУ допустил, что Белый дом рассматривает разные варианты в этой ситуации. Так, Зеленскому могут дать шанс «соскочить» с поста президента Украины и исчезнуть из поля зрения.