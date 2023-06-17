Экс-депутат Европарламента допустил переброску на Украину контингента НАТО из-за провала ВСУ

Авантюра с широкомасштабным контрнаступлением ВСУ так и не увенчалась успехом, из-за чего у западных правительств остается не так много вариантов действий, заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По его словам,в ложившейся обстановке нельзя исключать переброски на Украину вооруженного контингента НАТО или даже попытки развязать третью мировую войну.
«И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — написал политический деятель в Twitter.
Он подчеркнул, что еще совсем недавно Запад с предвкушением ожидал наступления ВСУ, которое не принесло желаемых результатов.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что ВСУ понесли серьезные потери при попытках наступления в зоне СВО. В частности, была уничтожена часть переданных Киеву немецких танков Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley.