Yeni Şafak: Турция выдвинула Швейцарии жесткое требование после провокации с Эрдоганом

Анкара отреагировала на очередную провокацию запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана жестким требованием к Швейцарии. Об этом сообщили авторы издания Yeni Şafak.
Журналисты напомнили, что недавно активисты РПК призвали «убить» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также сожгли похожую на него куклу в Стокгольме. По мнению властей республики, речь идет о «гнусном нападении» на политика.
«Турецкая сторона потребовала начать расследование произошедшего, установить виновных и оперативно принять необходимые меры», — отметили в Yeni Şafak.
После инцидента МИД Турции вызвал посла Швейцарии Жана-Даниэля Руха. Ему было заявлено о неприемлемости подобных ситуаций.