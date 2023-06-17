Путин своим примером показал, как правильно слушать гимн России

На флагштоках, установленных на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга, торжественно подняли флаги России, а также СССР и Российской империи. За церемонией с борта катера наблюдал глава государства в компании генерального директора «Газпром нефть» Елены Илюхиной.