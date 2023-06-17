Путин своим примером показал, как правильно слушать гимн России

Президент РФ Владимир Путин на своем примере показал, как правильно слушать гимн России во время подъема флагов в Санкт-Петербурге.
На флагштоках, установленных на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга, торжественно подняли флаги России, а также СССР и Российской империи. За церемонией с борта катера наблюдал глава государства в компании генерального директора «Газпром нефть» Елены Илюхиной.
Во время осмотра Илюхина рассказывала Путину о церемонии поднятия флагов, когда заиграл гимн, и российский лидер одним жестом призвал ее к тишине.
В рамках комплексного благоустройства береговой линии Парка 300-летия Петербурга там возвели три флагштока высотой 179,5 метра. Торжественное поднятие флагов состоялось в субботу, 17 июня.