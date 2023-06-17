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Путин своим примером показал, как правильно слушать гимн России

Общество
Путин своим примером показал, как правильно слушать гимн России

Президент РФ Владимир Путин на своем примере показал, как правильно слушать гимн России во время подъема флагов в Санкт-Петербурге.

На флагштоках, установленных на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга, торжественно подняли флаги России, а также СССР и Российской империи. За церемонией с борта катера наблюдал глава государства в компании генерального директора «Газпром нефть» Елены Илюхиной.

Во время осмотра Илюхина рассказывала Путину о церемонии поднятия флагов, когда заиграл гимн, и российский лидер одним жестом призвал ее к тишине.

В рамках комплексного благоустройства береговой линии Парка 300-летия Петербурга там возвели три флагштока высотой 179,5 метра. Торжественное поднятие флагов состоялось в субботу, 17 июня.

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