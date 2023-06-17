Сечин оспорил тезис о падении нефтегазовых доходов России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал звучавшие ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявления о том, что нефтегазовые доходы страны сократились. По его мнению, это утверждение некорректно.
Бизнесмен подчеркнул, что выпадение части доходов произошло исключительно за счет доходов от продажи газа. Из-за этого он призвал не перебрасывать налоговую нагрузку на «нефтянку».
Статистика, которую ранее по этому поводу приводил Минфин, говорит о снижении поступлений от нефтегазовой отрасли на 11,9%. Оценка касается динамики в мае 2023 года в сравнении с показателями апреля.