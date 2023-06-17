«Подорвет доверие к евро». ЕЦБ предостерег Брюссель от захвата российских активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерегает Брюссель от введения налога на непредвиденные расходы с замороженных российских активов. Это подорвет доверие к евро как к мировой валюте и нанесет ущерб финансовой стабильности, сообщает Financial Times (FT).
Предупреждения начали звучать после того, как официальные лица ЕС изучили варианты использования части доходов от замороженных российских активов, «застрявших» в финансовой системе Европы. Чтобы получить прибыль для Украины, Брюссель рассматривает ряд способов, включая активное управление российскими активами или, в качестве альтернативы, получение части процентных платежей, связанных с ними.
Помимо этого, особое внимание сосредоточено на центральных депозитариях ценных бумаг, включая бельгийскую компанию Euroclear, в которой из-за санкций на год были заморожены российские активы на сумму 196,6 млрд евро. При этом объем активов растет по мере накопления купонов и погашения новых облигаций. Из-за того, что Euroclear не может передать деньги своему законному владельцу, активы временно реинвестируются, чтобы помочь стабилизировать рынки, а также получить дополнительную прибыль.
ЕЦБ предупредил, что использование доходов от процентных ставок по обездвиженным российским активам может побудить другие банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7. Об этом говорится в проекте внутренней записки ЕС, с которой ознакомились журналисты FT.
Дипломат, пожелавший остаться анонимным, отметил, Европейская комиссия хочет ввести определенную процедуру в части доступа к замороженным российским активам, и соответствующие предложения ожидаются уже в этом месяце.
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что доверие к евро подорвется при таком сценарии.
«Стабильность валюты и доверие к ней определяются не какими-то второстепенными вещами, а базовыми факторами: какую именно экономику они представляют. Евро базируется на консолидируемой экономике, слитой воедино в единый механизм европейских стран. Это достаточно мощная, представительная и серьезная экономическая база, хоть и переживающая некоторые проблемы. Плюс к этой базе присоединены по своим торговым, финансовым, расчетным связям еще целый ряд устойчивых торговых государств-партнеров. Этот серьезный фундамент и определяет устойчивость валюты. Все остальное — это факторы, которые могут действовать на доверие к валюте и оказывать некоторое негативное влияние, но только некоторое. Несмотря на проблемы, мы видим, что валюта жизнеспособна и устойчива».
Ранее сотрудник брюссельского института Брейгель Мария Демертцис призвала ЕС не трогать замороженные активы ЦБ РФ.