«Подорвет доверие к евро». ЕЦБ предостерег Брюссель от захвата российских активов

ЕЦБ предупредил, что использование доходов от процентных ставок по обездвиженным российским активам может побудить другие банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7. Об этом говорится в проекте внутренней записки ЕС, с которой ознакомились журналисты FT.