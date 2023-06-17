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Египетский эксперт высоко оценил успехи России в преодолении санкций

Экономика
Египетский эксперт высоко оценил успехи России в преодолении санкций

Россия сумела преодолеть давление западных стран и продолжает развиваться, об этом РИА Новости рассказала член египетского Совета по международным делам Нурхан аш-Шейх.

Специалист отметила, что Запад в действительности не соблюдает ценности свободной торговли и конкуренции, которые декларирует. Вместо этого США и ЕС пытаются использовать свои финансовые инструменты, чтобы надавить на независимые страны.

Нурхан аш-Шейх добавила, что другим примером противостояния санкционному давлению стал Китай. Эксперт напомнила, что многие технологические компании КНР также подвергаются внешним ограничениям.

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