Россия сумела преодолеть давление западных стран и продолжает развиваться, об этом РИА Новости рассказала член египетского Совета по международным делам Нурхан аш-Шейх.
Специалист отметила, что Запад в действительности не соблюдает ценности свободной торговли и конкуренции, которые декларирует. Вместо этого США и ЕС пытаются использовать свои финансовые инструменты, чтобы надавить на независимые страны.
Нурхан аш-Шейх добавила, что другим примером противостояния санкционному давлению стал Китай. Эксперт напомнила, что многие технологические компании КНР также подвергаются внешним ограничениям.