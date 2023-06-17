Во Франции 20-летнего плотника-активиста задержали за покушение на Макрона

Французские правоохранители задержали плотника, подозреваемого в покушении на президента страны Эммануэля Макрона, передает газета Le Parisien.
По информации издания, 27 апреля во время протестов против пенсионной реформы 20-летний активист левого движения бросил в вертолет Макрона ракету с газовой шашкой. На этой неделе злоумышленника задержали и арестовали.
Антитеррористическая прокуратура Франции проводит расследование. Молодой человек не отрицает свою вину и подчеркивает, что хотел «бросить вызов» главе государства.