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Во Франции 20-летнего плотника-активиста задержали за покушение на Макрона

Происшествия
Во Франции 20-летнего плотника-активиста задержали за покушение на Макрона

Французские правоохранители задержали плотника, подозреваемого в покушении на президента страны Эммануэля Макрона, передает газета Le Parisien.

По информации издания, 27 апреля во время протестов против пенсионной реформы 20-летний активист левого движения бросил в вертолет Макрона ракету с газовой шашкой. На этой неделе злоумышленника задержали и арестовали.

Антитеррористическая прокуратура Франции проводит расследование. Молодой человек не отрицает свою вину и подчеркивает, что хотел «бросить вызов» главе государства.

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