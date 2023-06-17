В ЕЦБ рассказали, как извлечение прибыли от замороженных активов России может повлиять на евро

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины может негативно отразиться на евро как мировой валюте, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ)
Например, финансовые регуляторы других стран могут отказаться от использования евро из-за доходов, полученных от процентных ставок российских активов. Однако данные средства можно направить на поддержку Украины, отмечают в Брюсселе.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС продолжают искать способы для конфискации ранее замороженных российских активов.