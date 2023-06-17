Песков опроверг слухи о том, что Кремль «не соединяет» Шольца и Макрона с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу сведений о том, что европейским политикам якобы не позволяют общаться с президентом России Владимиром Путиным.
Речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне и немецком канцлере Олафе Шольце. Они ранее заявили, что Кремль не дает им поговорить с Путиным по телефону. Однако, по словам Пескова, никаких предложений со стороны европейских политиков по диалогу с президентом РФ Москва не получала.
Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в ближайшее время планирует провести телефонные переговоры с главой российского государства.