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Путин понаблюдал с борта катера за поднятием флагов в Парке имени 300-летия Петербурга

Общество
Путин понаблюдал с борта катера за поднятием флагов в Парке имени 300-летия Петербурга

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов, прошедшей в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. Как сообщают СМИ, глава государства находился на борту яхты «Охта».

В рамках церемонии были подняты три флага: Российской империи, СССР и Российской Федерации. Их появление приурочено к датам учреждения каждого из них. Отмечается, что флаги были подняты на флагштоках, построенных компанией «Газпром» в акватории Финского залива. Их высота составляет 179,5 метра над водой.

Компания «Газпром» также планирует обустроить береговую линию Парка имени 300-летия Санкт-Петербурга. В рамках проекта будет оборудован пляж, спортплощадки, а также прогулочные дорожки.

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