Путин понаблюдал с борта катера за поднятием флагов в Парке имени 300-летия Петербурга

В рамках церемонии были подняты три флага: Российской империи, СССР и Российской Федерации. Их появление приурочено к датам учреждения каждого из них. Отмечается, что флаги были подняты на флагштоках, построенных компанией «Газпром» в акватории Финского залива. Их высота составляет 179,5 метра над водой.