Участники ПМЭФ заключили соглашения на общую сумму в 3,86 трлн рублей

Общая оценка соглашений на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году составила почти 4 трлн рублей. Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков сказал, что точная сумма равна 3 трлн 860 млрд рублей.
Эти средства включают в себя 43 соглашения с иностранными компаниями, которые были заключены на полях форума. Также организаторы рассказали о том, что для сотрудничества приезжали представители бизнеса из недружественных стран, используя для прикрытия вывески не своих компаний.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. В его рамках представители власти, бизнеса и международных партнеров выстраивают новые связи и проводят обсуждения.