Сальдо назвал ситуацию в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС гуманитарной катастрофой

Подрыв Каховской гидроэлектростанции привел к возникновению настоящей гуманитарной катастрофы в Херсоне. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.
По словам чиновника, жители города оказались брошены местными властями на произвол судьбы. Эвакуация мирного населения из затопленных районов проводилась неорганизованно, рассказал врио главы региона на ПМЭФ-2023.
«Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе», — возмутился Сальдо.
Напомним, что дамба была уничтожена в ночь на 6 июня. По данным МИД РФ, речь идет о теракте, который устроил киевский режим.