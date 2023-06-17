Толмачев назвал крайне низкими шансы ВСУ прорвать оборону российских сил в Запорожской области

Украинские войска практически не имеют шансов прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев. Он отметил, что попытки прорвать оборону российских сил обернутся для ВСУ большими потерями.
«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки», — заявил Толмачев.
Отмечается, что замгубернатора пообщался с военнослужащими, а также принял участие в церемонии награждения бойцов.