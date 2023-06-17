Африканская делегация из шести лидеров прибыла в Петербург на переговоры с Путиным

Члены африканской делегации совершили официальный визит в Санкт-Петербург. Там политики планируют провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующей информацией поделился ответственный секретарь организационного комитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. По имеющимся данным, Северную столицу РФ посетили руководители шести стран Африки.
Ранее сообщалось, что российский лидер планирует обсудить с африканскими коллегами украинский кризис и продуктовое соглашение.