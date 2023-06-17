«Нагибание на деньги». Губернатор Шумков усомнился в итогах ПМЭФ-2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратил внимание, что успехи российской экономики, показанные на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, явно подлежат переосмыслению.
По мнению управленца, увидеть результат заключенных на ПМЭФ контрактов не так просто. При этом практика самих форумов, добавил Шумков, «имеет очень большое значение».
«Неясно, куда деваются эффекты "от триллионов с заключаемых контрактов и сотен прорывных изобретений". Почему не доходят до экономики. Ведь ее рост давно, до санкций, непозволительно скромен для размеров и потенциала нашей страны. <…> Нужно только меньше вымученной буффонады, нагибания на деньги и мистификаций. Больше реальных проектов и реальных решений, для реальной экономики, с результатами, понятными для реальных людей, живущих в реальной стране», — написал губернатор на своей странице в соцсети.
Шумков высказал точку зрения, что российской экономике нужны «дешевые деньги, дешевая и быстрая транспортировка грузов, быстрый доступ к недорогой энергетике, подготовленные кадры, гибкое современное планирование», а также «единый смысл, ради чего мы все это делаем».
Губернатор Курганской области не стал отрицать, что многое из перечисленного действительно «прозвучало» на форуме, однако для страны необходимо, чтобы это «заработало».
Ранее в российских СМИ появилась информация, что на полях ПМЭФ-2023 заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.
Интервью с Вадимом Шумковым с полей ПМЭФ-2022 вы можете прочитать на нашем сайте.