Гладков: ВСУ за сутки выпустили свыше 180 боеприпасов по территории Белгородской области

В частности, как уточнил губернатор, в Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда было выпущено по территории контрольно-пропускного пункта, ее 18 боеприпасов — по населенному пункту Белянка и три — по Мурому. Десять прилетов зафиксировано в Новой Таволжанке.