Гладков: ВСУ за сутки выпустили свыше 180 боеприпасов по территории Белгородской области

Украинские войска в пятницу, 16 июня, выпустили по территории Белгородской области свыше 180 различных боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В частности, как уточнил губернатор, в Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда было выпущено по территории контрольно-пропускного пункта, ее 18 боеприпасов — по населенному пункту Белянка и три — по Мурому. Десять прилетов зафиксировано в Новой Таволжанке.
Кроме того, 18 артиллерийских боеприпасов ВСУ выпустили по Журавлевке в Белгородском районе, 29 — по селу Богун-Городок в Борисовском районе.
По словам Гладкова, разрушений инфраструктуры и пострадавших среди населения удалось избежать.