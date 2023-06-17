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РПЦ объявила общецерковный сбор для помощи пострадавшим в Херсонской области

Общество
РПЦ объявила общецерковный сбор для помощи пострадавшим в Херсонской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил общецерковный сбор для оказания помощи жителям Херсонской области, пострадавшим в результате наводнения.

Циркулярное письмо управления делами Московской патриархии разослано всем епархиальным архиереям на территории России. Также патриарх призвал верующих к усиленной молитве о всех пострадавших.

«Прошу объявить о сборе средств во всех храмах вверенных вам епархий за Божественными литургиями в воскресные дни 18 и 25 июня сего года», — говорится в письме.

Об объявлении циркового сообщается на официальном сайте Московской патриархии. Напомним, что наводнение в Херсонской области произошло после разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов ВСУ.

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