РПЦ объявила общецерковный сбор для помощи пострадавшим в Херсонской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил общецерковный сбор для оказания помощи жителям Херсонской области, пострадавшим в результате наводнения.
Циркулярное письмо управления делами Московской патриархии разослано всем епархиальным архиереям на территории России. Также патриарх призвал верующих к усиленной молитве о всех пострадавших.
«Прошу объявить о сборе средств во всех храмах вверенных вам епархий за Божественными литургиями в воскресные дни 18 и 25 июня сего года», — говорится в письме.
Об объявлении циркового сообщается на официальном сайте Московской патриархии. Напомним, что наводнение в Херсонской области произошло после разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов ВСУ.