Массовая отмена концертов сплотила уехавших из России артистов

Специальная операция России на Украине спровоцировала отъезд многих представителей шоу-бизнеса. Артистов, уехавших за границу, сплотила массовая отмена концертов на родине.
Солист группы «Би-2» Игорь Бортник (признан иностранным агентом на территории РФ) переживает непростые время. Его концерты отменили не только в России, но и за границей.
Стоит отметить, что музыкант резко высказался в адрес соотечественников в ответ на поздравления с Днем Победы. В связи с этим, россияне призвали проверить артиста на финансирование ВСУ.
В России также не выступает певица Лайма Вайкуле. Несмотря на это, она готовится к фестивалю, который этим летом состоится в Юрмале, передают журналисты телеканала НТВ.