Читатели The Jerusalem Post одобрили открытие филиала посольства РФ в Иерусалиме

Израильское руководство решило предоставить Москве на своей территории несколько помещений для дипучреждений России. Читатели The Jerusalem Post восхитились новостью об укреплении связей между государствами.
Как отметили авторы издания, Москва раньше всех объявила, что столицей израильского государства является Иерусалим. Теперь же Кремль получил целый комплекс построек в этой стране для своих дипломатов и откроет там новый филиал посольства. По мнению пользователей Сети, Израилю лучше поддерживать контакты с Россией, нежели с США и Украиной.
«А что тут удивительного? Россия первой в мире признала Западный Иерусалим столицей Израиля — еще в 2017 году», — написал юзер.
«В интересах Израиля поддерживать с Россией хорошие отношения и не лезть в дела, касающиеся Украины», — добавил другой.
«По рукам, русские! Забирайте себе Украину, если позволите евреям свободно эмигрировать в Израиль. Только Зеленского не пускайте», — отметил еще один.
Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская едет на Ближний Восток просить Израиль о помощи. Об этом сообщили авторы The Times of Israel.