Читатели The Jerusalem Post одобрили открытие филиала посольства РФ в Иерусалиме

Как отметили авторы издания, Москва раньше всех объявила, что столицей израильского государства является Иерусалим. Теперь же Кремль получил целый комплекс построек в этой стране для своих дипломатов и откроет там новый филиал посольства. По мнению пользователей Сети, Израилю лучше поддерживать контакты с Россией, нежели с США и Украиной.