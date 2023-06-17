«Это будет влиять на рынки». Экономист оценил последствия очередного роста Госдолга США

Государственный долг США превысил отметку в 32 трлн долларов, согласно обнародованным данным на сайте Министерства финансов США. Это рекордный показатель американского госдолга на сегодняшний день.
Увеличение объема госдолга произошло на 9 лет раньше, чем предполагалось в допандемических прогнозах, отмечает The New York Times.
Как сообщает издание, ссылаясь на данные Бюджетного управления Конгресса, недавнее двухпартийное соглашение о приостановке лимита долга на два года сокращает федеральные расходы на 1,5 трлн долларов в течение 10 лет, фактически замораживая часть финансирования, которое, по прогнозам, должно было увеличиться в следующем году. Но к концу десятилетия долг должен превысить 50 трлн долларов, даже с учетом недавно принятого сокращения расходов.
Некоторые экономисты утверждают, что очередной скачок долга повредит росту экономики Соединенных Штатов, так как предприятиям будет труднее занимать деньги; другие утверждают, что рост стоимости государственных займов в будущем может спровоцировать быструю инфляцию.
Президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой считает, что ни к каким серьезным экономическим последствиям увеличение госдолга США не приведет. Основной вопрос — как будет происходить абсорбирование денежных средств.
«Основной вопрос будет один — как будет происходить абсорбирование огромной денежной массы в США, в Европе и в ряде других регионов, которые были воспроизведены за два года эпидемии COVID. Поскольку в этот период была очень большая эмиссия под названием "карточное включение". Сейчас они поднимают ставку и стараются абсорбировать деньги — вот это будет влиять на рынки. Потому что, условно говоря, повышение ставки будет немного "охлаждать" и американскую, и европейскую экономику. То, что они подняли порог госдолга, — ни на что не влияет, потому что это был предсказуемый шаг».
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал «политическим цирком» ситуацию с повышением лимита госдолга США.