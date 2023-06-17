«Это будет влиять на рынки». Экономист оценил последствия очередного роста Госдолга США

Как сообщает издание, ссылаясь на данные Бюджетного управления Конгресса, недавнее двухпартийное соглашение о приостановке лимита долга на два года сокращает федеральные расходы на 1,5 трлн долларов в течение 10 лет, фактически замораживая часть финансирования, которое, по прогнозам, должно было увеличиться в следующем году. Но к концу десятилетия долг должен превысить 50 трлн долларов, даже с учетом недавно принятого сокращения расходов.