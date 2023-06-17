Захарова назвала лицемерными лозунги брюссельских конференций по Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о брюссельской конференции по Сирии, которая прошла 14-15 июня. По ее словам, за лицемерными лозунгами участники встречи пытаются спрятать истинные цели Запада в республике.
Дипломат подчеркнула, что США и их союзники в Европе лишь прикрываются высокими заявлениями, тогда как на деле подрывают суверенитет и территориальную целостность САР.
«Эти мероприятия давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях», — высказалась Захарова.
В завершение представитель ведомства напомнила, что США с 2014 года незаконно оккупируют некоторые территории Сирии. Американские войска находятся там из-за запасов нефти, пояснила она.