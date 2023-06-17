Приложение ЯRUS стало доступно для владельцев Android-смартфонов на базе HMS

Российская социальная сеть ЯRUS продолжила расширять свое присутствие в Сети. Теперь приложение можно скачать в маркете AppGallery.
Владельцы Android-смартфонов на базе HMS могут скачать ЯRUS в магазине, представленном на устройствах Huawei и Honor. Главной особенностью российской платформы является возможность точной настройки отображаемого контента с помощью «персональных ярусов».
Для активных пользователей разработчики предусмотрели систему монетизации. Авторы будут получать по 50 монеток за каждую тысячу просмотров ролика, за короткие и вертикальные видео можно получить 20 монеток. Также инфлюенсер может сам назначить стоимость доступа к его закрытым лентам, что открывает возможности для дополнительного дохода.
На сегодняшний день отечественной социальной сетью ЯRUS уже пользуются более 12 миллионов человек. Ежедневно на платформе появляется более 70 тыс. новостей с 10 тыс. официальных источников и популярных Telegram-каналов. Скачать приложение можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.