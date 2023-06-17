Приложение ЯRUS стало доступно для владельцев Android-смартфонов на базе HMS

Для активных пользователей разработчики предусмотрели систему монетизации. Авторы будут получать по 50 монеток за каждую тысячу просмотров ролика, за короткие и вертикальные видео можно получить 20 монеток. Также инфлюенсер может сам назначить стоимость доступа к его закрытым лентам, что открывает возможности для дополнительного дохода.