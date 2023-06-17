Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку наступления в районе Орехова в Запорожской области.
Как сообщает издание «Русская весна», киевское командование решило задействовать в этой атаке БМП Bradley американского производства. Бронетехника выдвинулась после того, как была проведения артиллерийская подготовка.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские саперы уничтожили в зоне проведения спецоперации опорный пункт противника. Для этого они начинили взрывчаткой трофейный бронетранспортер. Машину-камикадзе направили на позиции ВСУ и взорвали при помощи дистанционного управления.