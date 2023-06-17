«ВО»: российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Пятихатки в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил России отразили новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области, сообщает «Военное обозрение».
По информации журналистов, активность противника фиксировалась в районе населенного пункта Пятихатки. ВСУ провели артиллерийскую подготовку, в том числе с применением РСЗО, после чего началось наступление.
Российская авиация пресекла атаку украинских войск. ВКС РФ поразили артиллеристов ВСУ, а также подразделения, пытавшиеся штурмовать Пятихатки. В результате противник понес существенные потери, не смог удержать занятые рубежи и отступил.