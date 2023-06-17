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Сечин назвал «политическим цирком» ситуацию с повышением лимита госдолга США

Экономика
Сечин назвал «политическим цирком» ситуацию с повышением лимита госдолга США

Увеличение потолка государственного долга Соединенных Штатов многими воспринимается как своеобразный «политический цирк», но этот процесс может реально навредить экономике страны. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ-2023.

По словам Сечина, реалии таковы, что американский госдолг продолжает расти, и финансовые ведомства теряют возможность его обслуживания на фоне высоких ставок. Сложившаяся ситуация может привести к новым санкциям, инфляции, дефолту или войне, считает глава «Роснефти».

Он добавил, что дефолт в Соединенных Штатах и станет войной, только вестись она будет экономическими средствами.

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