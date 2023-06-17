Сечин назвал «политическим цирком» ситуацию с повышением лимита госдолга США

По словам Сечина, реалии таковы, что американский госдолг продолжает расти, и финансовые ведомства теряют возможность его обслуживания на фоне высоких ставок. Сложившаяся ситуация может привести к новым санкциям, инфляции, дефолту или войне, считает глава «Роснефти».