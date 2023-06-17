Аналитики CNN заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заставит киевский режим пойти на переговоры с официальной Москвой.
По мнению журналистов, переговорный процесс по разрешению конфликтной ситуации может возобновиться из-за отчаяния Киева на поле боя. Они уверены, что усиление помощи со стороны коллективного Запада не поможет украинской стороне одолеть Россию.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону на фоне противостояния РФ и киевского режима. Политик посоветовал ему оставить попытки воздействия на Москву и заняться украинским правительством.