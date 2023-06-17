Читатели Le Figaro похвалили Путина за слова о Зеленском

Ранее глава российского государства в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что евреи считают украинского лидера Владимира Зеленского «позором» своей нации. Эти слова настолько восхитили пользователей зарубежного интернет-ресурса, что они не скупились на восторженные комментарии в адрес Владимира Путина.