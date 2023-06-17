Граждане Франции пришли в восторг от недавнего публичного выступления президента России Владимира Путина. Читатели Le Figaro похвалили политика за распространение правды о киевском режиме.
Ранее глава российского государства в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что евреи считают украинского лидера Владимира Зеленского «позором» своей нации. Эти слова настолько восхитили пользователей зарубежного интернет-ресурса, что они не скупились на восторженные комментарии в адрес Владимира Путина.
«Голос мудрости», — написал один из комментаторов.
«Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду», — поддержал другой пользователь.
«Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру», — заявил еще один читатель издания.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с украинской властью. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с военными корреспондентами.