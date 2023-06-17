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Песков высказался об официальном объявлении России «главной угрозой» со стороны ФРГ

Политика
Песков высказался об официальном объявлении России «главной угрозой» со стороны ФРГ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал официальное объявление России «главной угрозой» со стороны немецких властей.

По словам пресс-секретаря президента России, Правительство Германии привело ситуацию де-факто в соответствие с обстановкой де-юре. Соответствующее заявление он сделал 17 июня.

Ранее официальный Берлин представил первую в истории страны стратегию нацбезопасности. В 40-страничном документе предусмотрены меры противодействия внутренним и внешним угрозам в ближайшие годы.

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