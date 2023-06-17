Песков высказался об официальном объявлении России «главной угрозой» со стороны ФРГ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал официальное объявление России «главной угрозой» со стороны немецких властей.
По словам пресс-секретаря президента России, Правительство Германии привело ситуацию де-факто в соответствие с обстановкой де-юре. Соответствующее заявление он сделал 17 июня.
Ранее официальный Берлин представил первую в истории страны стратегию нацбезопасности. В 40-страничном документе предусмотрены меры противодействия внутренним и внешним угрозам в ближайшие годы.