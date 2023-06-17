Глава «Роснефти» призвал страны ОПЕК+ более тщательно контролировать экспорт топлива

В то время, как Россия экспортирует примерно 50% от добываемой нефти, страны ОПЕК+ поставляют 90% топлива, в связи с чем РФ остается в невыгодном положении, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).