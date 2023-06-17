Закон о добровольном отказе от украинского гражданства вступил в силу в России

Жители России, имеющие гражданство Украины, получили возможность добровольно отказаться от него. Соответствующий закон официально вступил в силу 17 июня. Отмечается, что для отказа от гражданства необходимо подать заявление.
Согласно тексту нового закона, россияне могут подать заявление об отказе от украинского гражданства в управление по вопросам миграции МВД России. Подчеркивается, что со дня подачи заявления россияне будут обязаны воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения данного правила заявление будет считаться недействительным, передает ТАСС.
Несовершеннолетние россияне также могут отказаться от гражданства Украины. В этом случае заявление должно быть подано родителями или опекунами ребенка. Отмечается, что заявления будут отправляться в архив после рассмотрения. Срок хранения документов составляет 85 лет.