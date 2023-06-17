Депутат ГД сравнил попытки закрыть «Ельцин-центр» с борьбой Украины против советских памятников

Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме от Свердловской области Максим Иванов сравнил попытки некоторых российских чиновников закрыть «Ельцин-центр» со сносом советских памятников на Украине. Парламентарий посоветовал направить энергию особо активных противников музея в помощь бойцам на полях СВО.
«Если у кого-то с тонкой душевной организацией есть претензии к содержанию мероприятий и экспозиции, посвященной первому президенту России, то инициируйте творческую дискуссию и там разбирайтесь. Но сейчас эти конъюнктурные попытки закрыть ЕЦ ["Ельцин-центр"], по сути, мало чем отличаются от первобытной борьбы против советских памятников, которую "героически" ведет бандитский киевский режим и разномастные политические карлики из Прибалтики», — заявил Иванов.
Народный избранник высказал точку зрения, что если бы все противники «Ельцин-центра» активнее помогали солдатам на фронте, «пользы для Родины» было бы «несоизмеримо больше».
Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ начало «глубокую» проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Подробнее о том, как музей «твердо и четко» толкают к иноагентству, читайте в нашем материале.