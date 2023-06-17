Власти Мали обратились в Совбез ООН с требованием вывести силы МИНУСМА из страны

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп оценил работу миссии ООН (МИНУСМА), которая находится в стране более 10 лет. По его словам, миротворцы за все это время не смогли выполнить поставленные задачи.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД республики указал, что «голубые каски» не смогли обеспечить безопасность мирного населения на территории государства. По его мнению, Вооруженные силы Мали более эффективны в стабилизации обстановки, чем силы МИНУСМА.
Абдулай Диоп добавил, что власти страны больше не видят необходимости нахождения миротворцев ООН. В связи с этим правительство Мали требует от Совбеза ООН немедленного прекращения работы миссии в республике.
Как известно, более 30 тысяч «голубых касок» в настоящий момент работают в составе МИНУСМА, включая силовиков, гражданский персонал и волонтеров. За последние 10 лет миротворцы неоднократно становились участниками преступлений. По информации Afrique Media, что сотрудники миссии причастны к организации терактов в стране, призванных оправдать необходимость их присутствия.