Как известно, более 30 тысяч «голубых касок» в настоящий момент работают в составе МИНУСМА, включая силовиков, гражданский персонал и волонтеров. За последние 10 лет миротворцы неоднократно становились участниками преступлений. По информации Afrique Media, что сотрудники миссии причастны к организации терактов в стране, призванных оправдать необходимость их присутствия.