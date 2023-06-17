Вратарь «Динамо» Лещук пригрозил сотруднику аэропорта прилететь в США по паспорту России

Лещук поделился с подписчиками своего Telegram-канала подробностями конфликта с сотрудником аэропорта в США, где футболист проводит отпуск. Вратарь «Динамо» рассказал, что в ходе досмотра его попросили снять обувь, но не предоставили бахилы.