Вратарь «Динамо» Лещук пригрозил сотруднику аэропорта прилететь в США по паспорту России

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук пообещал сотруднику американского аэропорта, что прилетит в страну по российскому паспорту. Он возмутился сервисом в США.
Лещук поделился с подписчиками своего Telegram-канала подробностями конфликта с сотрудником аэропорта в США, где футболист проводит отпуск. Вратарь «Динамо» рассказал, что в ходе досмотра его попросили снять обувь, но не предоставили бахилы.
Лещуку также не понравился ответ сотрудника аэропорта. Тот заявил пожаловавшемуся на сервис голкиперу, что тот находится в США, а не в России.
«Я решил добить финалочкой: "Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем"», — пригрозил футболист.
Лещук провел восемь матчей в прошедшем сезоне РПЛ, пропустив десять мячей. Контракт голкипера с «Динамо» действует до 2025 года.