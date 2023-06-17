Песков назвал условие для аккредитации западных журналистов на крупные мероприятия в России

Аккредитация сотрудников СМИ из недружественных государств на крупные мероприятия будет зависеть от отношения этих стран к российским журналистам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что при решении вопроса об аккредитации Россия будет обращать внимание на режим работы западных изданий, а также на отношение руководства других стран к российским журналистам. Предполагается, что при хорошем отношении выдача аккредитации будет одобрена.
«Посмотрим, какой будет режим, как они будут себя вести», — приводит слова Пескова ТАСС.
Отмечается, что представители западных СМИ не получили аккредитацию, необходимую для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Однако у иностранных репортеров была возможность увидеть пленарную сессию в прямом эфире.