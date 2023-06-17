МИД России: Москва готова развивать сотрудничество с Китаем и Индией в Арктике

Официальная Москва готова развивать сотрудничество с Пекином и Нью-Дели в Арктике. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.
По данным внешнеполитического ведомства, Кремль обратил внимание на то, что индийская и китайская стороны в настоящее время играют лидирующие роли в научной и культурной сферах. Такой оценкой ситуации поделился посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на ПМЭФ.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия и Китай озаботились развитием своего присутствия в Арктике. Именно поэтому он призвал силы блока поступить таким же образом.