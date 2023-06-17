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Военкор Руденко: на Запорожском направлении подразделения ВСУ идут в наступление волнами

Армия
Военкор Руденко: на Запорожском направлении подразделения ВСУ идут в наступление волнами

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 июня предприняли несколько попыток атаковать позиции российских военных на Запорожском направлении. В настоящее время обстановка на этом участке фронта оценивается, как напряженная. Об этом заявил военкор Андрей Руденко.

В своем Telegram-канале он уточнил, что украинские националисты начали активные боевые действия с трех часов ночи.

«С 03:00 ночи на Запорожье атака за атакой со стороны врага. Наши ребята держатся!» — говорится в тексте сообщения.

Ранее Руденко сообщил, что один взвод украинских солдат на своей технике сдался в плен российским военным в зоне СВО на Авдеевском направлении.

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