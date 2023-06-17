Военкор Руденко: на Запорожском направлении подразделения ВСУ идут в наступление волнами

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 июня предприняли несколько попыток атаковать позиции российских военных на Запорожском направлении. В настоящее время обстановка на этом участке фронта оценивается, как напряженная. Об этом заявил военкор Андрей Руденко.