Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за подкастов Spotify

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл подверглись жесткой критике из-за подкастов Spotify. Исполнительный директор стриминга Билл Симмонс обвинил супругов в мошенничестве.
Такую реакцию Симмонса вызвало решение принца Гарри и Маркл расторгнуть контракт на 20 млн долларов. Его супруги подписали со стримингом еще в 2020 году.
«Они мошенники. Однажды мне нужно напиться, выйти в Zoom и рассказать отличную историю про то, как я предложил принцу Гарри помощь в создании подкаста. Поверьте, это будет увлекательнейший рассказ», — цитирует Симмонса Deadline.
Примечательно, что ранее он уже критиковал принца Гарри. Тогда Симмонс обвинили его в «нытье» по поводу плохого к себе отношения со стороны окружающих.