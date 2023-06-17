Депутат Аксаков: действия властей США приближают закат эпохи доллара

Одним из ударов по экономике США является снижение доли доллара в международных расчетах. Как итог – триллионы долларов, которые власти взяли в долг, могут «оказаться фантиками и пустышками», считает депутат. По его словам, в минфине США также подтвердили снижение интереса к доллару в связи с политическим фактором.