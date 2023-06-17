Депутат Аксаков: действия властей США приближают закат эпохи доллара

Политика американских властей негативно влияет на доверие к доллару со стороны мирового сообщества, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках ПМЭФ-2023, пишет РИА Новости.
Одним из ударов по экономике США является снижение доли доллара в международных расчетах. Как итог – триллионы долларов, которые власти взяли в долг, могут «оказаться фантиками и пустышками», считает депутат. По его словам, в минфине США также подтвердили снижение интереса к доллару в связи с политическим фактором.
Ранее стало известно, что госдолг США достиг отметки в 32 трлн долларов впервые в истории страны.