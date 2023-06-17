Грузинский президент Зурабишвили отказалась отменять наказание для Саакашвили

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили отказалась отменять уголовное наказание для экс-главы государства Михаила Саакашвили. Об этом сообщила сама политик.
По словам президента страны, при принятии решения она должна отталкиваться от интересов и желаний грузинского народа. За девять лет президентства Саакашвили среди местного населения было много жертв, напомнила Зурабишвили.
«Грузинский народ очень гуманный и толерантный. Но ощущение населения таково, что он должен заплатить за преступления, которые были совершены во время его режима», — сказала политик.
Ранее стало известно, что у бывшего президента Грузии родилась дочь от депутата Рады Елизаветы Ясько. Об этом рассказал брат Саакашвили Давид.