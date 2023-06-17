Авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы из Сочи в Алматы с 13 июля

Российская авиакомпания «Азимут» намерена запустить прямые рейсы из Сочи в Алматы с 13 июля. Об этом сообщили представители пресс-службы компании. По их словам, самолеты будут отправляться в Алматы раз в неделю.
Представители «Азимута» подчеркивают, что продажи билетов уже начались. По их словам, пассажиры смогут отправиться в Алматы из Сочи на комфортабельных лайнерах SSJ100, рассчитанных на 100 пассажиров. Стоимость билетов составляет примерно 11 тысяч рублей. Прямые рейсы будут выполняться по четвергам, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, авиакомпания «Ай Флай» запустила прямые рейсы из Сочи в Читу. Они выполняются раз в неделю по субботам. Для перевозки пассажиров используется самолет Airbus A330.