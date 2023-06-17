Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оспорила заявление Киссинджера о членстве Украины в НАТО

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказалась о заявлении бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера по поводу членства Украины в НАТО. По ее мнению, вступление страны в блок не приведет к прекращению конфликта.
Ранее американский дипломат призвал удовлетворить заявку Киева для завершения боевых действий. Кнайсль оспорила позицию бывшего коллеги, напомнив, что Украину хотели взять в Альянс еще в 2008 году, но Германия и Франция остановили этот процесс из-за боязни нарушить баланс сил.
Также в рамках ПМЭФ-2023 экс-глава МИД напомнила, что еще недавно Киссинджер придерживался иной позиции. В частности, он называл возможное членство Украины в НАТО первопричиной конфликта.