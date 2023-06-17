Сенатор Пушков посоветовал Макрону надавить на Киев вместо попыток влиять на Москву

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно оказать давление на киевский режим, а не пытаться с помощью третьих государств повлиять на Кремль. Такую точку зрения высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
По мнению политического деятеля, решать насущные проблемы Европе необходимо напрямую с украинской властью, так как она находится в прямой зависимости от западного мира. Соответствующие выводы Пушков озвучил в своем Telegram-канале.
«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще», — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят вести переговоры с Путиным только гипотетически. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.