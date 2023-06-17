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Сенатор Пушков посоветовал Макрону надавить на Киев вместо попыток влиять на Москву

Политика
Сенатор Пушков посоветовал Макрону надавить на Киев вместо попыток влиять на Москву

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно оказать давление на киевский режим, а не пытаться с помощью третьих государств повлиять на Кремль. Такую точку зрения высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По мнению политического деятеля, решать насущные проблемы Европе необходимо напрямую с украинской властью, так как она находится в прямой зависимости от западного мира. Соответствующие выводы Пушков озвучил в своем Telegram-канале.

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят вести переговоры с Путиным только гипотетически. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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