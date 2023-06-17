США и Европа боятся остаться без хлеба из-за разрушения Каховской ГЭС

Например, французский депутат Алексис Джолли не исключил, что ситуация может оказать негативное влияние на стоимость продуктов и инфляцию в его стране. При этом глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказывает о ситуации с зерном в США, отмечая, что, помимо прочего, в стране фиксируется засуха в пшеничном поясе.