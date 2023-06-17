США и Европа боятся остаться без хлеба из-за разрушения Каховской ГЭС

Нарушение логистики, а также затопление полей и зерновых хранилищ после разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать дефицит зерна. Этого опасаются США и страны Европы, пишет РИА Новости.
Сообщается, что июльские фьючерсы на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже уже подорожали. Ранее поставки зерна из Украины способствовали сдерживанию цен не мировых рынках. Однако теперь ситуация может измениться, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.
Например, французский депутат Алексис Джолли не исключил, что ситуация может оказать негативное влияние на стоимость продуктов и инфляцию в его стране. При этом глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказывает о ситуации с зерном в США, отмечая, что, помимо прочего, в стране фиксируется засуха в пшеничном поясе.