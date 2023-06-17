Риттер: Польша отправит на Украину собственную армию в случае поражения ВСУ

Поражение украинской армии в противостоянии с ВС РФ — это лишь вопрос времени, однако тогда в конфликт может открыто вмешаться Польша, сообщил американский аналитик Скотт Риттер.
По его словам, хотя для поляков такой сценарий крайне опасен, Варшава способна пойти на такой шаг.
«Пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал эксперт.
При этом, как полагает Риттер, рассчитывать на поддержку НАТО при таком развитии событий не приходится. Североатлантический альянс не станет «подвергать лучших людей риску».